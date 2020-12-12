في الذكرى الـ15 على استشهاده… أهل الإعلام والسياسة يستذكرون جبران

في ذكرى استشهاد الصحفي جبران التويني، استذكره عدد كبير من الصحفيين واللبنانيين.

وكتب الصحفي سلمان عنداري: “جبران توني قتلته جرأته ومواقفه ووضوحه. كلام جبران في ساحة الشهداء يوم 14 اذار 2005 اصبح خطابا ايقونيا لكل لبناني يدافع عن وطنه.. نريد وطنا حقيقيا لا تحكمه حكومات الظل ولا السلاح ولا المخابرات. ونريد الحقيقة كل الحقيقة. وكانه يتحدث اليوم ايضا عن جريمة المرفأ وكل ما يجري في لبنان”.

وأضاف: “على الجيل الجديد ان يتعرف الى جبران تويتي وسمير قصير وان يعي تماما ان لبنان يستحق. وعلى كل واحد منا، صحافيين وناشطين وكتّاب وفاعلين في مجتمعاتهم الا يشعروا بالاحباط بعد كل ما حصل وفي ظل اجرام الطبقة السياسية ورداءة بعض الاعلام المطبّل للاجهزة والنظام، جبران كان صوت يتحدى الموت”.

بدورها، استذكرته الإعلامية جويس عقيقي: “إذا الظّلم بيربح جولة الحرّيّة قدر الأحرار، قتلوك لأنّهم خافوا حرّيّتك”.

توازياً، قال النائب المستقيل مروان حمادة “تصادف ذكرى الشهيد جبران مع نطق المحكمة الدولية العقوبة على سليم عياش المصنف من حزب الله”.

وأضاف، “جبران وقبله سمير وجورج وبعده بيار وانطوان واخرين استُهدفوا استهدافا للبنان وكان الاغتيال جزءا من تدمير لبنان ووصلنا الى مراحله الخطيرة الان”، مشيراً الى ان هذه الذكرى تزيده تصميما لملاحقة كل من شاركوا في الجريمة، وأعتبر ان الفساد يبدأ ايضا بالجريمة المنظمة التي قضت على الاطهار في لبنان”.

كما واستذكره النائب ميشال معوض، وقال: “صوتك بعدو حاضر متل ما عرفناه، الصوت الصارخ المدافع عن لبنان العظيم بجميع أبنائه، وقلمك بعدو صوت الثورة والنضال والحرية. اشتقنالك صديقي ورفيقي جبران تويني”.

صوتك بعدو حاضر متل ما عرفناه، الصوت الصارخ المدافع عن #لبنان العظيم بجميع أبنائه، وقلمك بعدو صوت #الثورة والنضال والحرية. اشتقنالك صديقي ورفيقي #جبران_تويني. pic.twitter.com/iTkvFVH5vf — Michel Moawad (@michelmoawad) December 12, 2020

صبيحة الاثنين 12 كانون1 2005.. كان البلد يجنح نحو القعر..وقع خبر اغتيال #جبران_تويني كان صادما علينا.كنت حينها احلم بدخول عالم الصحافة المكتوبة واتابع مقالات جبران وكتاباته ومواقفه العالية النبرة التي كان يطلقها.ايقظتني والدتي واخبرتني عن اغتيال حصل بالقرب من بيروت.انه جبران pic.twitter.com/gnjdoCTT41 — Salman Andary (@salmanonline) December 12, 2020