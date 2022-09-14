في الذكرى الـ40 على اغتيال الرئيس بشير الجميل... كيف استذكره النواب؟

في الذكرى الـ40 على اغتيال الرئيس بشير الجميل، استذكر النواب بتغريدات الـ40 يوماً التي أمضاها الجميل.

وغرّد النائب الياس حنكش عبر حسابه على “تويتر”: “ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، هي محطة لاخذ العبر من مسيرته النضالية، عدم مساومته على القضايا الوطنية الكبرى وايمانه بأن الرئيس القوي، هو القوي بقراراته وبالقدرة على تنفيذها”.

بدوره، غرّد النائب نديم الجميّل عبر حسابه على “تويتر”: “ذكرى الحلم، ذكرى البشير”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ: ١٤ أيلول بشير الجميّل.

كما غرّد النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “تويتر”: “في يوم ارتفاع الصليب المقدس، ارتفع بشير شهيدا كي يبقى لبنان وطن الحرية والكرامة”.