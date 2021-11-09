الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 9 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في الذكرى الـ50 على إنشاء العلاقات بين لبنان والصين.. رسالة من عون

منذ ساعتين
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

A A A
طباعة المقال

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على “عمق الروابط التي تجمع لبنان والصين”، مشيداً بـ”تأييد الصين لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم الى جانبه في المحافل الدولية لدعم قضاياه المحقة”.

وأشار عون في رسالة وجهها الى نظيره الصيني شي جينبينغ لمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين، ان “لبنان يتطلع الى ثبات الصين في دعمها لوطننا وسط التحديات التي يواجهها نتيجة الازمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها بلادنا ويعاني منها الشعب اللبناني”.

وجاء في الرسالة:
“فخامة الرئيس شي جينبينغ المحترم
رئيس جمهورية الصين الشعبية

لمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء علاقات دبلوماسية مع بلادكم الصديقة، وما شهدته هذه المرحلة من محطات للتعاون البناء بين بلدينا على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، أتوجه إليكم وإلى حكومتكم والشعب الصيني الصديق، بالتهنئة القلبية، مؤكدا تطلع لبنان إلى توثيق علاقاته الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة التي تعزز مصالح بلدينا المشتركة وتنسجم مع مبادئ وأسس الاحترام المتبادل بينهما.

وقد لمس لبنان خلال العقود الخمسة الماضية، تأييد الصين لسيادة بلدنا واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانبه في المحافل الدولية لدعم قضاياه المحقة. ونتطلع في هذه المرحلة من تاريخ علاقاتنا المشتركة، إلى ثبات الصين في دعمها لوطننا وسط التحديات التي يواجهها، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها بلادنا ويعاني منها الشعب اللبناني، مقدرين خصوصا لفتتكم الكريمة تجاه شعبنا عقب انتشار فيروس كوفيد 19 في السنتين الماضيتين.

ويشكل النمو الاقتصادي لبلادكم الذي جعل منها واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم، نموذجا يحتذى به في التطوير المرتكز على الموارد البشرية والطبيعية الذاتية، ما يدفعنا الى سبر مختلف السبل التي تتيح دفع التبادل التجاري بيننا قدما في القطاعين الرسمي والخاص.

لذا، لا يسعني في هذه الرسالة إلا أن أعبر عن اعتزاز بلادي بالروابط المتينة التي تجمعها بجمهورية الصين الشعبية، وأن أتمنى لكم دوام النجاح في رعاية بلادكم ولشعبكم الازدهار والطمأنينة.

مع وافر المودة والتقدير.
العماد ميشال عون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات النيابية اللبنانية
    بعد تبلّغ “الداخلية” عدم جهوزية “الخارجية”.. انتخابات الانتشار تحت المجهر
    قوارير غاز
    مع حلول فصل الشتاء.. قارورة الغاز بـ300 ألف؟
    سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري
    تغريدة لافتة لبخاري عن “روح القوانين”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مجلس التعاون الخليجي
    ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟
    الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا
    بعد كورونا.. هل يتهيأ الصينيون لمواجهة “فيروس هيهي”؟!
    غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري
    ضربات إسرائيلية على ريف حمص تستهدف شحنة أسلحة في طريقها لحزب الله