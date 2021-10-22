الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في السرايا.. سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي

22 - أكتوبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

شهد السرايا الحكومية اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، استهلها باستقبال سفير اوكرانيا ايهوراوستاش، وتم خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس الذي قال بعد اللقاء: “قدمت للرئيس ميقاتي تهاني رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، وتمنياته له بالتوفيق في هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان، ونقلت له ايضا صورة عن الاوضاع التي تمر بها الجمهورية اليمنية وما تشهده من حرب ومساعي وجهود الحكومة الشرعية للوصول الى السلام. وتمنيت اخيرا ان ينعم لبنان بالهدوء ويعود مركزا للأشعاع الحضاري في الشرق”.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير بنغلادش جهنغير المستهيدور رحمان الذي قال:” انها زيارة للتهنئة وكانت المباحثات فيها جيدة وبناءة نحن لدينا جالية بنغالية كبيرة تعيش هنا، ونود ان نرسي افضل سبل للتعاون فهذا مفيد للبنان ولنا.”

والتقى الرئيس ميقاتي سفير البرازيل هرمان تيليس ريبيارو الذي اعلن اثر اللقاء:” بحثنا في توطيد العلاقات الثنائية، وهناك جالية لبنانية كبيرة في البرازيل، واهتمام الكبير من قبل كل الفاعليات السياسية فيها لتحسين العلاقات، وهي تكملة لمسار تاريخي بين البلدين. ان تعزيز العلاقات يتم من خلال المساعدات الانسانية والتعاون التقني والحوار السياسي والتجارة وغيرها”.

كما إجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير اسبانيا جوزيه ماريا فيري ديلا بينا، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    1675 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    النائب فؤاد مخزومي والبطريرك الراعي
    مخزومي بعد لقائه الراعي: لن نسمح للمنظومة بإعادة فرض رئيس جمهورية
    مبنى جمعية المصارف
    جمعية المصارف تقول كلمتها.. 4 قرارات هامة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!