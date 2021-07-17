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في الشمال.. أزمة رغيف الخبز باتت وشيكة بسبب فقدان مادة المازوت

17 - يوليو - 2021
المخابز

المخابز

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ناشد نقيب الأفران في لبنان الشمالي طارق عبد الله المير المسؤولين والوزارات المعنية، مساعدته في تأمين مادة المازوت بعد نفادها، وفشله في شرائها من شركات المحروقات بعدما رفضت بيعها للأفران، بحجة أنها لا تمتلك الكمية الكافية.

وأوضح في بيان أمس، أن “الافران في طرابلس وعكار ستعمد قريبا الى التوقف عن انتاج الخبز العربي، بسبب نفاد احتياطها من مادة المازوت، وهذا أمر ينذر بعواقب وخيمة في ظل الغليان الذي يشهده الشارع اللبناني والطرابلسي خصوصا في هذه الايام الصعبة التي تمر بها بلادنا”.

وختم: “حصة لبنان الشمالي من الطحين المدعوم هو 5300 طن ونحتاج الى مليون و600 الف ليتر من المازوت، فليسارع المعنيون الى مساعدتنا، كي لا يكون فقدان رغيف الخبز بابا للانزلاق نحو احتجاجات لا تحمد عقباها”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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