الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في القرعون.. مصلحة الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا

منذ ساعة واحدة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

A A A
طباعة المقال

في إطار مهامها لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لقمع عمليات صيد غير قانونية في بحيرة القرعون، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020 والأنظمة البيئية المعمول بها.

وأوضحت المصلحة أنّ الصيد في البحيرة محظور قانونًا بسبب التلوّث المرتفع في مياهها، ما يجعل الأسماك فيها غير صالحة للاستهلاك ويهدد السلامة العامة.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن شراء أو تناول الأسماك المصطادة من البحيرة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية التقى وفد مجلس نقابة المحررين: الانتخابات رسالة أولى إلى المجتمع الدولي
    بشارة الاسمر
    بشارة الأسمر: لإزالة كل التعديات على الأملاك العامة
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس "راجعة" ماذا في جعبتها؟

    الأكثر قراءة

    وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
    وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
    عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
    مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
    صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!