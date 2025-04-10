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في جنوب الليطاني.. الجيش يقترب من إنهاء تفكيك ترسانة "حزب الله"!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2025 9:28 مساءً
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز

عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز

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أفادت “معلومات الجديد” أن الجيش اللبناني دخل إلى معسكرات إضافية لم يسلمها حزب الله سابقاً شمال الليطاني. كما أظهرت المعلومات أن الجيش يقترب من إنهاء تفكيك بنية حزب الله جنوب الليطاني،”

ووفقاً للمصادر، سيتم حصر السلاح تدريجياً، بدءاً بتسوية الوضع الأمني في جنوب الليطاني، حيث ينتشر الجيش اللبناني، مع انسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، سيتم الاتفاق مع حزب الله على آلية التسليم.

وأكدت مصادر سياسية لـ”الجديد” أن كلام النائب حسن فضل الله من مجلس النواب يتماشى مع مساعي الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لإيجاد آلية تحقق السلم الأهلي في لبنان.

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