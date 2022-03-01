في دراسة جديدة.. هذه كلفة التنقلات يومياً

في دراسة جديدة أوضحها موقع “الدولية للمعلومات” من خلال عملية حسابية جديدة أنّه بعد أن وصل سعر صفيحة البنزين إلى 362 ألف ليرة وتراجع سعر صرف الدولار إلى 20500 ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة كل كيلومتر واحد نحو 2950 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كل/ 20 ليتر بنزين.

وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديم وبحاجة إلى صيانة دائمة وكما تنخفض كلما كان طراز السيارة حديث وتستهلك كميات أقل من البنزين.

وتابع الموقع في تقريره أنّ الكلفة تتوزّع على البنود التالية:

كلفة البنزين: 2130 ليرة وتمثّل نسبة 72 في المئة من الكلفة

كلفة الزيت والفلتر للمحرك: 90 ليرة

كلفة البطارية: 47 ليرة

كلفة الدواليب: 190 ليرة

كلفة البوجي: 37 ليرة

زيت الأتوماتيك: 23 ليرة

كوابح أمامية وخلفية: 130 ليرة

ماسحات للزجاج: 19 ليرة

رسوم الميكانيك: 9 ليرات

تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 250 ليرة

غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 25 ليرة

فمثلاً كلفة الرحلة:

من طرابلس إلى بيروت ذهاباً وإياباً 472 ألف ليرة لبنانية.

من بيروت إلى جونية ذهاباً وإياباً 147 ألف ليرة لبنانية.

من بيروت إلى صيدا ذهاباً وإياباً 265 ألف ليرة لبنانية.

ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة.