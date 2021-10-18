في ذكرى 17 تشرين.. العفو الدولية تطالب بالمحاسبة والتعويض على ضحايا الانتهاكات

طالبت منظمة العفو الدولية الدولة اللبنانية بالتعويض على ضحايا الانتهاكات التي زامنت الاحتجاجات في في 17 تشرين الأول من العام 2019، وفي العديد من التظاهرات التي تلتها أيضاً.

وأشارت المنظمة إلى أنه “أثناء احتجاجات لبنان، أطلقت قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين مباشرة، وهذه ممارسة غير قانونية.

وقد أدى ذلك إلى وقوع إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد، وفي ذكرى 17 تشرين، نطالب بالمحاسبة والتعويض على ضحايا الانتهاكات”.

كما أضافت أنه وأثناء العديد من احتجاجات لبنان، غالبا ما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي مباشرة على مستوى الصدر، وقد أصيب العديد من المحتجين بجروح في أعينهم، ووجوههم، وأعناقهم، وصدورهم، وأذرعهم، وبطونهم.

حيث “أصيب ما لا يقل عن 1000 محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اثناء احتجاجات لبنان، ولم تخضع هذه العناصر الامنية للمساءلة على الإصابات الخطرة التي تسببت بها ولم يتم التعويض على الضحايا”.

وختمت المنظمة بيانها، أنه “على الرغم من مضي عامين على انطلاق احتجاجات لبنان، لم يجر أي تحقيق فعال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ضد المحتجين السلميين، ولم يخضع أي فرد من قوات الأمن للمساءلة من القضاء”.