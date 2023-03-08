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في زحلة.. خطّطت لقتل عشيقها بالاتفاق مع زوجها!

منذ 34 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أوقفت مديرية أمن الدولة سيدة لبنانية من مدينة “زحلة” كانت تخطط مع زوجها لقتل عشيقها وبتحريض من مدير مكتب أحد النافذين في المنطقة.

وفي التفاصيل، إن السيدة متزوجة من رجل “عاقر”، ما لبثت أن تعرّفت إلى شخص آخر وقامت بينهما علاقة عاطفية على مدى سنوات وأنجبت منه ولدَين، وأوهمت زوجها بأنّها تلقت علاج من أجل إنجابهما، وبالطبع تمّ تسجيل الأولاد على خانة الزوج الثري.

لكن بعد فترة انفضح أمرها وبخاصة بعدما تعرّفت على رجل ثالث، فقامت السيدة بالإتفاق مع زوجها على قتل والد أطفالها من قبل أشخاص مأجورين لم يُقدِموا على تنفيذ الجريمة في اللحظات الأخيرة وتمّ كشف المخطط من قبل الأجهزة الأمنية.

وقام العشيق الوالد بتقديم شكوى بحقّ الزوج والزوجة لدى النيابة العامة التمييزية وتمّ تحويلها إلى المباحث المركزية وسُطّرت بحقهما مذكرات بحث وتحري بتاريخ 6 آذار 2023، حيث قامت مديرية أمن الدولة بتوقيف الزوجة، والبحث جارٍ عن الزوج الذي أكّد الرصد التقنّي له عن تواريه في بلدة الكنيسة البقاعية عند آل زعيتر.

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