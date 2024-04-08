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في زيارة رسمية.. رئيس قبرص يصل لبنان

منذ 6 دقائق
نجيب ميقاتي ونيكوس خريستودوليدس

نجيب ميقاتي ونيكوس خريستودوليدس

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في إطار التعزيز وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص، استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، في زيارة رسمية ليوم واحد أقيمت في السرايا.

وتم تنظيم استقبال رسمي للرئيس القبرصي في باحة السرايا، حيث اُلتفت الاهتمام إلى تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات.

وجرى خلال الزيارة اجتماع ثنائي بين رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس جمهورية قبرص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تم عقد اجتماع موسع شمل أعضاء الوفدين اللبناني والقبرصي لمتابعة النقاشات وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والتحديات المشتركة.

من جهته، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والثقافة والسياحة.

وجدّد الدعوة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والمعرفة في سبيل تعزيز التعاون بين لبنان وقبرص في مجالات مختلفة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين لبنان وقبرص في مختلف المجالات.

تعكس هذه الزيارة الارتباط الوثيق بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير وتعزيز الشراكة الثنائية لمصلحة الشعبين اللبناني والقبرصي.

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