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في ضوء الظروف المستجدّة.. إجراءات لبلدية زغرتا – إهدن لتأجير الأجانب

منذ 54 دقيقة
زغرتا

زغرتا

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أصدرت بلدية زغرتا – إهدن بيانًا حول تنظيم سكن الأجانب في نطاقها ليصبح بصورة شرعية جاء فيه: “نظرًا للظروف الأمنية المستجدة، قررت البلدية تنظيم عقود إيجار شرعية للأجانب أو تعهّد بالإسكان (للمقيمين لدى أرباب العمل) وتسجيلها في البلدية، إيداعها نسخة عن الأوراق الثبوتية للأجانب على اختلاف بلدانهم بتاريخ أقصاه 31/5/2023، منع تجول الأجانب من الساعة السابعة مساء ولغاية السابعة صباحًا على اختلاف وسائل التنقل، ومنع سير الدراجات النارية للجميع خلال الأوقات المشار إليها آنفًا، إضافة إلى منع التجمعات وكل ما يؤدي إلى إقلاق الراحة وتجول الأولاد من دون مرافقة ذويهم، مع ضرورة المحافظة على النظافة العامة وفرز النفايات والمحافظة على المظاهر اللائقة، عدم إسكان أي أجنبي قبل مراجعة البلدية التي يبقى لها وحدها حق إعطاء الموافقة أو عدمها وتحديد القدرة الإستيعابية لكل مسكن، ومنع استضافة أو إيواء أي شخص غير مصرح عنه”.

وختم البيان: “يعمل بهذه القرارات بصورة فورية، ويكلف جهاز شرطة البلدية والحرس الليلي بتنفيذها وقمع المخالفات التي ستعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية”.

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