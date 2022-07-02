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في طرابلس.. دورية للجيش تتعرّض لإطلاق نار ورشق بالحجارة

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2022 6:06 مساءً
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 / 7 / 2022 حوالى الساعة 15.00 في مدينة طرابلس، تعرضت دورية من الجيش إلى إطلاق نار ورشق بالحجارة على أثر ضبط سيارة نوع مرسيدس عائدة للمواطن (ف.د.) الملقّب “أبو تيمور”، وبداخلها سلاحان حربيان من نوع كلاشينكوف وآخر من نوع م 16، وجعبتان وكمية من الذخيرة.

تم دهم عدد من الشقق التي يُشتبه في وجود مطلقي النار داخلها، من بينها شقة عائدة للمواطنَين (أ.ح.) و(ب.ح.)، وبالنتيجة تم توقيف المواطنِين (ع.ت.) و(ز.د.) و(ر.ح.) و(ر.ح.) و(خ.ش.)، وضُبط قاذف آر بي جي و4 مذنبات عائدة له وسلاحان حربيان نوع كلاشينكوف وكميّة من الذخيرة.

سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

 

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