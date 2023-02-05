الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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في ظلّ الأجواء العاصفة.. دعوة من وزارة التربية لمديري المدارس!

منذ 16 دقيقة
مدرسة

معهد

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يشتد تأثير العاصفة “فرح” على لبنان، حيث من المتوقع أن تبلغ ذروتها صباح غد الإثنين، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة.

ونظرًا للأحوال المناخية السائدة، دعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة إلى مراقبة التقلبات الجوية واتخاذ القرار بالتنسيق مع الأهل ومع الإدارة، لجهة فتح المدارس أو إقفالها إبتداءً من يوم غد الإثنين وفي الأيام المقبلة، والتنبه إلى تشكل الجليد على الطرق المؤدية إلى المدرسة، خشية حدوث حوادث انزلاق وحرصًا على سلامة التلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية.

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