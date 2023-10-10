في ظلّ الظروف الدقيقة.. اجتماعات أمنيّة ودبلوماسيّة في السراي

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات أمنية في السراي، لبحث الوضع الأمني في البلاد والتدابير المتخذة.

في هذا السياق، اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. كما اجتمع مع المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

كما استقبل رئيس الحكومة سفير مصر ياسر علوي في زيارة وداعية. والتقى سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة في الرابعة من بعد ظهر الخميس 12 الجاري في السراي الكبير، لعرض المستجدات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري، بحسب بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء.

أضاف البيان: “إن السيّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعملًا بواجباته الدستورية، وشعورًا منه بالمسؤولية الوطنية، يوجّه هذه الدعوة ويضعها بتصرف جميع السّادة الوزراء للمشاركة في الجلسة المُقرّرة تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لا سيّما في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد”.