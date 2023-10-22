في ظلّ المخاوف الأمنيّة.. ترقّب لتفاصيل "خطة الطوارىء الطبيّة" غدًا

دعا نقيب الأطباء في بيروت يوسف بخاش إلى مؤتمر صحافي مشترك مع الهيئات الصحية المعنية، في ظل الأوضاع الراهنة، يعلن خلاله تفاصيل خطة الطوارىء الطبية، وتتضمن كيفية وضع الأطباء بتصرف المراكز الصحية والمستشفيات المعنية بالأزمة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الإثنين، في بيت الطبيب في فرن الشباك.

يأتي ذلك على وقع تطور الأوضاع الأمنيّة، حيث تشتعل الجبهة الجنوبيّة من وقت إلى آخر، في ظلّ القصف المتبادل بشكل متقطع بين جيش الاحتلال الإسرائيليّ الذي يستهدف القرى الحدوديّة، وحزب الله وفصائل فلسطينيّة، وسط مخاوف من أن تتحوّل هذه المناوشات إلى حرب مفتوحة.