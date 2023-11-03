في ظلّ المستجدات.. مجلس الوزراء يُشكّل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الأجانب

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا يحمل الرقم 141/2023، تحت عنوان “تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب وما يستتبع ذلك من تدابير”.

وجاء فيه أن “رئيس مجلس الوزراء، بناء على المرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسًا لمجلس الوزراء)، وفي ظل المستجدات الحاصلة ولضرورات السلامة والمصلحة العامة، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تشكل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان برئاسة أمين عام المجلس الاعلى للدفاع وعضوية كل من:

-ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين

-ممثل عن وزراة الدفاع الوطني

-ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات

-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والنقل

-ممثل عن قيادة الجيش

-ممثل عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

-ممثل عن المديرية العامة للأمن العام

-ممثل عن المديرية العامة لأمن الدولة

-ممثل عن إدارة الجمارك

المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة العمل على دراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان كما وطلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات لهذا الإجلاء، في ضوء القوانين والأنظمة والأصول الدبلوماسية المرعية الإجراء.

المادة الثالثة: يمكن للجنة المذكورة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الإدارات والمؤسسات العامة والسفارات المعنية بهذا الشأن في سبيل إنجاز مهمتها، وعلى أن ترفع تقريرها بالطلبات التي ترد إليها خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ ورود الطلب إليها.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

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