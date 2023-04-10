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في ظلّ تلكؤ السلطة الحاكمة.. رابطة موظفي الإدارة العامة تمدّد الإضراب

منذ 45 دقيقة
رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة العامة

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أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تمديد الإضراب العام إلى يوم الجمعة الواقع فيه 2023/4/21 ضمنًا.

وهنأت في بيان، “الموظفين بخاصة واللبنانيين بعامة بحلول الأعياد المجيدة”، آملة أن “يحل السلام والطمأنينة على الوطن”.

وأضافت: “مع مرور الوقت وتلكؤ السلطة الحاكمة عن إيجاد حل مناسب وعادل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للموظفين في الإدارات العامة، ولوقف تدهور رواتبهم وتصحيحها، ولو على مراحل، في حين أنها تجد حلولًا ولو موقتة لقطاعات أخرى، ومن منطلق أحقية جميع القطاعات برواتب عادلة وكافية، وعلى رأسهم موظفو الإدارة العامة، وأمام الضغوط التي يتعرض لها الموظفون للحضور الى العمل، بالرغم من الاضراب المعلن وتهديدهم بالعقوبات الوظيفية، تؤكد الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الوقوف الى جانبهم لحين استعادة حقوقهم”.

وختمت معلنة “تمديد الإضراب العام إلى يوم الجمعة الواقع فيه 2023/4/21 ضمنًا، ودعوة الزملاء الموظفين إلى إقفال أبواب الإدارات التي تطلب موظفيها إلى العمل ابتداء من صباح الغد”.

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