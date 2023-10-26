في ظل التوتر جنوباً.. رسالة دولية تبلّغها كل من بري وميقاتي وهذا مضمونها

تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة دولية تشير إلى أنّ العمل يقتضي، في ظل توتر الجنوب، على تكليف الجيش وقوات “اليونيفيل” الإمساك بالحدود الجنوبية وانسحاب “حزب الله” والفلسطينيين، ما دام لبنان أعلن التزامه قرار 1701.

ورأت مصادر ديبلوماسية لصحيفة “نداء الوطن” أنّه ليس هناك أي حل آخر غير تكليف الجيش و”اليونيفيل” الإمساك بالحدود الجنوبية، موضحةً أنّ ما يسمى قواعد الاشتباك الجديدة، التي يمارسها “حزب الله”، تعني احتمال الانزلاق إلى الحرب، في ضوء حجم الضحايا على جانبي الحدود.

وقالت المصادر: “لكي نلغي حجة “حزب الله” التي تربط جبهة الجنوب بالدخول الإسرائيليّ البريّ إلى غزة ولإلغاء حجة إسرائيل لشن الحرب، سيحصل لبنان من خلال خطوة الجيش والقوات الدولية على ضمانة دولية أميركية بأنّ الحرب لن تقع. لكن في الوقت الراهن، لا يمكن الحصول على هذه الضمانة، ما يشرّع الأبواب أمام احتمال أن تكون إسرائيل هي من تريد الحرب، أو أنّ “حزب الله” هو من يريد الحرب بطلب من إيران.”