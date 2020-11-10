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في عرسال… سرقوا سيدة واعتدوا عليها بالضرب

منذ 8 ثواني
سرقوا سيدة واعتدوا عليها بالضرب

سرقوا سيدة واعتدوا عليها بالضرب

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أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان أن ” عند الساعة 18.00 من تاريخ 1-11-2020 وفي بلدة عرسال البقاعية، تعرّضت إحدى المواطنات للضرب المبرِّح، بأدوات حادّة، وذلك من قبل مجهولين، دخلوا منزلها الكائن في البلدة المذكورة وسرقوا مصاغها الذهبي، ومبلغ 2.650.000 ليرة لبنانية، و19.000 ليرة سورية، وفرّوا إلى جهةٍ مجهولة”.

وأضافت:” أُدخلت السيّدة على أثر هذا الاعتداء إلى المستشفى لتلقي العلاج، كونها أصيبت بجروح وكدمات في رأسها وعنقها”.

ولفتت الى أن “نتيجةً للتحريات المكثّفة والرصد، تمكن عناصر فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية الفاعلين، وهم كل من السوريين: ح. ن. (مواليد عام 1999)، ع. ن. (مواليد عام 2003)، م. ن. (مواليد عام 1980)، أ. ن. (مواليد عام 2001)”.

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