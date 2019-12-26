في كل شتوة فساد السلطة يتجدد..تجمّع مياه الأمطار على الاوتوسترادات

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مع كل شتوة، تتحوّل الامطار من نعمة الى نقمة على اللبنانيين نتيجة تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم في اصلاح البنى التحتية، حيث تغرق الطرقات بالمياه لتتحوّل الى موقف للسيارات بسبب تجمّع المياه في وسطها.

فعلى اوتوستراد الزوق-جونيه، تجمّعت المياه وسُجّلت حركة مرور ناشطة.

وعلى اوتوستراد جل الديب، تجمّعت المياه على المسلك الشرقي وسط حركة مرور ناشطة في المحلة.

كذلك في ضبيه، تجمّعت المياه على الاوتوستراد بالاتجاهين وحركة المرور ناشطة في المحلة.

كما تجمعت المياه في محلة سوق السمك في الكرنتينا وحركة المرور ناشطة في المحلة.

وفي عمشيت، عمل عناصر من الدفاع المدني فجراً على سحب مياه السيول من داخل منزل بسبب الأمطار الغزيرة في عمشيت – جبيل.

كما عمل العناصر على سحب 8 سيارات جرّاء تجمّع مياه الامطار وتأمين سلامة المارة على اوتوستراد نفسه.

وفي السياق، ادّى تساقط الثلوج في مناطق عدة الى شلّ حركة السير.

فطريق ترشيش – زحلة سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.