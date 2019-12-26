أخبار لبنان

في كل شتوة فساد السلطة يتجدد..تجمّع مياه الأمطار على الاوتوسترادات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

مع كل شتوة، تتحوّل الامطار من نعمة الى نقمة على اللبنانيين نتيجة تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم في اصلاح البنى التحتية، حيث تغرق الطرقات بالمياه لتتحوّل الى موقف للسيارات بسبب تجمّع المياه في وسطها.

فعلى اوتوستراد الزوق-جونيه، تجمّعت المياه وسُجّلت حركة مرور ناشطة.
وعلى اوتوستراد جل الديب، تجمّعت المياه على المسلك الشرقي وسط حركة مرور ناشطة في المحلة.
كذلك في ضبيه،  تجمّعت المياه على الاوتوستراد بالاتجاهين وحركة المرور ناشطة في المحلة.
المزيد من الأخبار

هل يشعر الحريري بقرب نهاية زعامته للطائفة السنية في لبنان؟

حسان دياب يضع مسودة تشكيلة وزراء حكومة حزب الله المقبلة “هذه…

كما تجمعت المياه في محلة سوق السمك في الكرنتينا وحركة المرور ناشطة في المحلة.
وفي عمشيت، عمل عناصر من الدفاع المدني فجراً على سحب مياه السيول من داخل منزل بسبب الأمطار الغزيرة في عمشيت – جبيل.
كما عمل العناصر على سحب 8 سيارات جرّاء تجمّع مياه الامطار وتأمين سلامة المارة على اوتوستراد نفسه.
وفي السياق، ادّى تساقط الثلوج في مناطق عدة الى شلّ حركة السير.
فطريق ترشيش – زحلة سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

حزب الله يتحايل على المجتمع الدولي

أخبار لبنان

عون: افترضوا أن تكون حكومة جبران باسيل ألا يحق له أن يشكل الحكومة

أخبار لبنان

“قطبة مخفية لتبادل المنافع”.. هكذا ساعد الحريري بتكليف دياب!

أخبار لبنان

جديد فساد أوجيرو: انتفاعات لقضاة وضباط وعقود لتبديد الأموال

أخبار لبنان

رياح قوية وأمواج بعلو 6 أمتار تغمر طرقات صور

أخبار لبنان

الحريري تأخر في إخراج “البطاقة الحمراء” بوجه باسيل

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More