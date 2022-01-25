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في لبنان.. 15 دواء سرطان مفقود من السوق!

25 - يناير - 2022
الدواء

الدواء

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اشار رئيس قسم الاورام وامراض الدم في مستشفى جبل لبنان البروفسور فادي نصر الى ان هناك 10 الى 15 دواء سرطان مفقود في لبنان.

ولفت في حديث إذاعي الى ان المريض لا يستطيع الانتظار، مضيفًا: “التأخير في تأمين ادوية السكري والقلب والسرطان يؤثر على حياة المريض، وعلى حاكم مصرف لبنان ان يؤمن آلية طويلة المدى”.

وتابع: “نريد ان تكون هناك موازنة لهذه الادوية بشكل شهري وان لا تكون استنسابية، المريض لا يستطيع ان يتكفل بأسعار هذه الادوية التي تفوق قدرته المادية، لذلك يجب علينا ان نستمر برفع الصوت وان يكون لكل مريض ملف وبروتوكول واضح منعاً لتهريب الدواء”.

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