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في مطار بيروت.. ضبط مسافر من البرازيل وقد خبّأ المخدرات بهذه الطريقة!

منذ 47 دقيقة
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه بعد ورود معلومات الى قائد سرية قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، من مكتب مكافحة تهريب المخدرات المركزي عن مجيء أحد المسافرين من البرازيل وبحوزته كمية من المخدرات، توجهت دورية من الضابطة الإدارية والعدلية في المطار الى قاعة الوصول مباشرة، وتم التعرف على الشخص المشتبه به.

بالتنسيق مع الضابطة الجمركية في المطار تم تفتيشه ولم يعثر على كمية المخدرات، لتتم الاستعانة بفصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار، لتوفر آلات التفتيش والتقنيات اللازمة.

وتمكن عناصر التفتيشات من العثور على كمية المخدرات التي كانت مخبأة بطريقة مبتكرة ومحترفة، فوجدت موضبة ضمن زجاجات خاصة بالعطر وقوارير للشامبو، مع استعمال علبتين متداخلتين ببعضهما. وسلم المشتبه به الى الضابطة الجمركية لاستكمال التحقيق.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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