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في هذا التاريخ سيبدأ توزيع المازوت

منذ ساعة واحدة
المازوت

المازوت

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أوضحت المديرة العامة للنّفط أورور الفغالي في بيانٍ، أنه “وبعد إجتماعات مكثّفة مع المعنيّين في مصرف لبنان، وبتوجيهاتٍ حثيثةٍ من معالي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، نجحت إدارة المنشآت في فتح حسابَين مصرفيَّين لتلقي إيداعات نقديّة من شركات التّوزيع، توازي قيمة حصص السّحب اليوميّة”.

وأشار البيان إلى أنه :” ستنطلق عمليةُ توزيع مادّة المازوت إعتبارا من يوم الإثنين، لتعود الأمور الى طبيعتها بعد توقّف قسريّ، مع الإشارة الى أن مخزون المنشآت الإستراتيجي سيؤدي الى توازن كامل في السوق للمرحلة القادمة”.

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