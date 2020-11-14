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في يوم الإقفال الأول.. وزير الصحة يؤكد أن نسبة الالتزام 90% 

منذ ساعة واحدة
حواجز مواكبة لليوم الأول من الإقفال

حواجز مواكبة لليوم الأول من الإقفال

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كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “التقارير تقول ان نسبة الالتزام بالإقفال هي 90% ونحن على تواصل مع المستشفيات الخاصة على امل ان ترفع جهوزيتها”.

وفي حديث للـLBCI، أكد حسن أن “المطلوب اليوم هو رفع عدد الاسرّة في المستشفيات الحكومية”، و”المطلوب منا هو المبادرة وتأمين الأسرّة اللازمة والسير في الخطة التي وضعتها وزارة الصحة”.

وعن المستشفيات الخاصة، قال حسن أنها “تتفاعل ايجابياً في كل المحافظات باستثناء بعض مستشفيات العاصمة وجبل لبنان”.

من جهتها أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتّى الساعة 19:00 من تاريخ اليوم منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 2184 .

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