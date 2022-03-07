في يوم المرأة العالمي.. السلطة لا تتجاوب مع حقوق المرأة

اعلن رئيس حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار في بيان، رفضه لـ”مهزلة يوم المرأة العالمي في لبنان، في ظل عدم تجاوب السلطة الحاكمة مع أي مطلب لحقوق المرأة، خصوصا حقها الدستوري في منح جنسيتها”.

وقال: “سوف أرد بالوقائع على كل من تسول له نفسه أن يدعي أنه مع حقوق المرأة وهو في الحقيقة يرفض أن يقدم أقل التسهيلات الممكنة لمنحها وأسرتها حياة افضل”.

ورأى أن “السلطة الحاكمة تتمادى وتستهين بعقول المواطنين والمواطنات برفعها شعارات حقوق الانسان، بينما المرأة المتزوجة من أجنبي تعاني الأمرين، خصوصا اذا أرادت أن تجدد اقامة أولادها، علما أنها لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وسأل: “لماذا مدة الإقامة ثلاث سنوات؟ وهل ستتغير الأم بعد هذه المدة؟ وأين حق هذه الام بمنح جنستها لأولادها كما نص الدستور؟”.

وختم: “لا تدفعونا الى عدم تجديد الاقامات ومخالفة القانون الذي يهين كرامات الأمهات اللبنانيات وعائلاتهن”.