قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"

أكد قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن قوات الجيش على جهوزية عالية في الشمال على الحدود مع لبنان ومستعدة للهجوم إذا تطلب الأمر، مضيفا أنه تمت الموافقة على خطط الهجوم.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -في تصريحات نقلتها صحيفة إسرائيل اليوم-، إن إبعاد حزب الله عن الحدود، إما أن يتم من خلال الدبلوماسية وإما بالحرب.

وتابع كوهين، أن كل الخيارات مفتوحة لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم وتوفير الأمن لهم.

وقال كوهين، إنّ “على الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أنّ يفهم أنّه التالي”، في إشارة إلى اغتيال إسرائيل قبل أيّام، المسؤول الإيرانيّ رضي موسوي، في سوريا.

وأضاف كوهين: “إذا أراد نصرالله تجنب ذلك، فعليه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701”.

وتأتي هذه التصريحات الإسرائيلية بينما تتصاعد المواجهات عبر الحدود بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد اغتالت قبل يومين في دمشق المستشار المعروف باسم السيد راضي الموسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن موسوي كان “أحد رفاق قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق عام 2020، فيما تحدثت مصادر متابعة عن أن موسوي من المقربين أيضاً من أمين عام حزب الله خسن نصر الله.