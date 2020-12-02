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قائد الجيش استقبل رئيس الوفد الأميركي الوسيط بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية

منذ 8 دقائق
قائد الجيش يستقبل السفير جون ديروشر

قائد الجيش يستقبل السفير جون ديروشر

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشر والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، بحضور رئيس الوفد اللبناني العميد الركن بسام ياسين وتمّ بحث مسار المفاوضات وما آلت إليه أخيراً.

وخلال اللقاء أمل العماد عون استمرار عملية التفاوض غير المباشر بما يحفظ حقوق لبنان البحرية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي. بدوره تمنى السفير ديروشر استمرار عملية التفاوض بين الجانبين للوصول إلى النتائج المرجوة.

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