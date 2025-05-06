قائد الجيش استقبل سفير الصين والنائبين بقرادوني وياسين

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائبين جهاد بقرادوني ياسين ياسين، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.

كما استقبل سفير الصين كيان مينجيان، يرافقه الملحق العسكري العميد ليو كاو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب جهاد بقرادوني، ثم النائب ياسين ياسين، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل سفير الصين في لبنان Qian Minjian يرافقه الملحق العسكري العميد Liu Chao، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.… pic.twitter.com/jQmkPePg4z — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 6, 2025