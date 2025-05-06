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قائد الجيش استقبل سفير الصين والنائبين بقرادوني وياسين

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 6 - مايو - 2025 6:29 مساءً
قائد الجيش العماد رودرلف هيكل يستقبل سفير الصين كيان مينجيان، يرافقه الملحق العسكري العميد ليو كاو

قائد الجيش العماد رودرلف هيكل يستقبل سفير الصين كيان مينجيان، يرافقه الملحق العسكري العميد ليو كاو

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائبين جهاد بقرادوني ياسين ياسين، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.

كما استقبل سفير الصين كيان مينجيان، يرافقه الملحق العسكري العميد ليو كاو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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