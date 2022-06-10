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قائد الجيش: الأمن خط أحمر ولا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني

منذ 60 دقيقة
قائد الجيش جوزف عون

قائد الجيش جوزف عون

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أكّد قائد الجيش جوزيف عون من فرع مخابرات البقاع أنّ “الحرب على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة، قائلاً: “لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا نعمل وفقاً لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا”.

وتوجّه إلى الخارجين عن القانون بالقول: “سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم”.

وأضاف: “التضحية قدر وليست خياراً. الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعاً عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات. أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدراً، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية”.

أردف أمام اللواء السادس في بعلبك: “الأمن خط أحمر، وليس مسموحًا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي. ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات”.

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