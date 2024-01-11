قائد الجيش الإسرائيلي: لا توجد قرية في لبنان لا يمكننا دخولها وتدميرها

صعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي من حدة تحذيراته للبنان وحزب الله، في حال توسعت وتيرة الصراع المندلع منذ الثامن من أكتوبر على طرفي الحدود.

وأعلن هاليفي أن قواته قادرة على تدمير أي قرية داخل لبنان، في تصعيد للهجته ضد حزب الله المتمركز على الجانب الآخر من الحدود.

وقال هاليفي أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر، أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.

ونقل عنه بيان للجيش الإسرائيلي “لقد قاتلنا في غزة، لذا نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا لزم الأمر”.

أضاف “بعد ما قمتم به (في غزة)، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتدميرها”.

في سياق متصل، أفاد موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته بدء مفاوضات غير مباشرة بشأن الحدود البرية مع لبنان، كما شدد على ضرورة “تخفيف حدة العمليات العسكرية” في غزة.