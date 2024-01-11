الخميس 29 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 11 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش الإسرائيلي: لا توجد قرية في لبنان لا يمكننا دخولها وتدميرها

منذ 4 دقائق
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي

A A A
طباعة المقال

صعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي من حدة تحذيراته للبنان وحزب الله، في حال توسعت وتيرة الصراع المندلع منذ الثامن من أكتوبر على طرفي الحدود.

وأعلن هاليفي أن قواته قادرة على تدمير أي قرية داخل لبنان، في تصعيد للهجته ضد حزب الله المتمركز على الجانب الآخر من الحدود.

وقال هاليفي أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر، أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.

ونقل عنه بيان للجيش الإسرائيلي “لقد قاتلنا في غزة، لذا نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا لزم الأمر”.

أضاف “بعد ما قمتم به (في غزة)، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتدميرها”.

في سياق متصل، أفاد موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته بدء مفاوضات غير مباشرة بشأن الحدود البرية مع لبنان، كما شدد على ضرورة “تخفيف حدة العمليات العسكرية” في غزة.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر تابعين لحزب الله
    حزب الله: استهداف مركز الهيئة الصحية استمرار لسياسة الإرهاب
    رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    هوكشتاين يدعو لحل وسط مؤقتًا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ
    فيديو.. شهيدين جراء غارة إسرائيلية على مبنى الهيئة الصحية في حانين

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    تحذير هام من حزب الله لأهالي جنوب لبنان!
    طقس لبنان
    حنين تعصف بلبنان.. إليكم ذروة المنخفض الجوي والأمطار الطوفانية!
    طقس لبنان
    هذا ما ينتظر اللبنانيين.. متخصص بالأحوال الجوية يدق ناقوس الخطر من المنخفض القادم!