قائد الجيش تفقد العسكريين المصابين..داعيا للاستنفار الكامل

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بعد إصابة عدد من العسكريين نتيجة الإنفجار الضخم في مرفأ بيروت عنبر 12 البارحة الثلاثاء، تفقد اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون المصابين العسكريين في المستشفى العسكري المركزي للاطمئان على صحتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأعطى العماد عون توجيهاته للاستنفار بشكل كامل لمواكبة عمليات الإسعاف وتقديم المساعدة الطبية اللازمة واستيعاب أقصى ما يمكن من الإصابات ومعالجتهم.

واطلع عون من رئيس الطبابة العميد الركن جورج يوسف على الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الطبابة العسكرية للمساهمة بعمليات نقل الجرحى العسكريين والمدنيين وإسعافهم.

وختاما تفقد العماد عون مرفأ بيروت لاسيما قاعدة بيروت البحرية ومبنى موسيقى الجيش ومبنى مديرية التوجيه وفوج المدفعية الأول في الكرنتينا، والتي كانت تضررت نتيجة الانفجار، متفقداً الضباط والعسكريين الذين أصيبوا يوم أمس.،