الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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قائد الجيش: دولة قطر كانت دوما سبّاقة في الوقوف إلى جانب لبنان

منذ 36 دقيقة
قائد الجيش جوزاف عون

قائد الجيش جوزاف عون

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أعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني، بإعلان بلاده الشقيقة تقديم مساهمة مالية بقيمة 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.

وإذ ثمّن العماد عون هذه المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه، أكّد أن هذه المساعدة مخصصة لدعم عناصر الجيش.

ولفت إلى أن دولة قطر الشقيقة كانت دوما سبّاقةً في الوقوف إلى جانب لبنان، وخصوصا الجيش، إذ بادرت منذ نحو عام إلى إرسال مساعدات غذائية شهرية إلى المؤسسة العسكرية في ظل معاناتها من تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان.

وكانت دولة قطر قد أعلنت الخميس عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني.

وفي يوليو تموز الماضي، أعلنت الدوحة أنها ستدعم الجيش اللبناني بسبعين طنا من الإمدادات الغذائية شهريا لمدة عام.

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