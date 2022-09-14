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قائد الجيش: ستوزع قيادة الجيش خلال هذا الأسبوع الهبة القطرية بالتساوي

منذ 56 دقيقة
قائد الجيش جوزف عون

قائد الجيش جوزف عون

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أشارت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه إلى أنه “بتاريخ 14/9/2022 تسلّمت قيادة الجيش الدفعة الثانية من الهبة المالية القطرية التي قدّمها أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني، مساهمةً منه في دعم عسكريي الجيش وسط الأزمة التي يمر بها لبنان”.

وأضافت، “ستباشر قيادة الجيش خلال هذا الأسبوع توزيع الهبة بالتساوي على جميع العسكريين”.

وقالت، “أعرب قائد الجيش العماد جوزيف عون عن تقديره لهذه المبادرة القيّمة تجاه المؤسسة العسكرية، معتبراً أن دولة قطر تبقى سنداً قويّاً للبنان وجيشه في أوقات الشدائد، وآملاً أن تتعزز العلاقات بين الجانبين في المستقبل”.

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