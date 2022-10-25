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قائد الجيش: لاستمرار التنسيق الأمني بين الجيش والفصائل الفلسطينية

منذ 36 دقيقة
قائد الجيش جوزاف عون

قائد الجيش جوزاف عون

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استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليزرة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور وجرى عرض لشؤون المخيّمات الفلسطينية.

وأكّد العماد عون “ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الجيش والفصائل الفلسطينية للمحافظة على أمن المخيّمات بهدف توفير بيئة مستقرة لسكانها، والحؤول دون استغلالها من قبل بعض المطلوبين بموجب مذكّرات قضائية. وفي هذا السياق تأتي العملية التي نُفّذت صباح اليوم في مخيّم نهر البارد ضمن التدابير الأمنية الاعتيادية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في كل المناطق لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء”.

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