قائد الجيش: لدينا أقوى وأفضل سلاح

اعتبر قائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم الخميس أن “الجيش صحيح يمتلك معدات وتجهيزات متواضعة قياساً لباقي جيوش العالم لكنه في المقابل لديه سلاح أقوى وأفضل هو سلاح العلم والمعرفة الذي يتسلّح به ضباطنا وعسكريونا على اختلاف رتبهم”.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الجامعة اللبنانية في وزارة الدفاع باليرزة برئاسة البروفيسور بسام بدران، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أكاديمي بين قيادة الجيش والجامعة.

وقال عون: “بفضل هذا السلاح بات الضباط والعسكريون أكثر إنخراطاً ومشاركة في دورات عسكرية تُقام في الخارج وذلك كنتيجة حتمية للمستوى التعليمي الذي وصلوا إليه”، لافتاً إلى “ازدياد نسبة العسكريين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي وهذا ما تدعمه القيادة وتقدم له كل التسهيلات الممكنة”.

من جهته، نوه بدران بـ “أداء المؤسسة العسكرية رغم الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، مشيراً إلى أن “عمل الجيش قد أثمر أمناً وهذا الأمن هو الأساس في كل شيء لا سيما في عملية التعليم”.

وشدد على “أهمية التعاون بين المؤسستين الوطنيتين الجامعتين الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية، آملاً بالمزيد من التعاون في سبيل اعلاء شأن العلم في لبنان”.