الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش يبحث تطورات الجنوب مع وفد أميركي

منذ 58 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، بحضور ملحق الدفاع الأميركي العقيد Aimee Mowry.

وتناول البحث بين قائد الجيش والوفد الأميركي، الأوضاع العامة في البلاد وأوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى التطورات على الحدود الجنوبية.

يأتي ذلك على وقع تجدد القصف المتبادل على الحدود الجنوبيّة، بشكل متكرر، اليوم الجمعة، حيث شنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ قصفًا مدفعيًا استهدف قرى عدّة بالقذائف الفوسفورية.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، عن استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان. كما أصيب حارس في “مستوطنة “مرغليوت” عند الحدود مع لبنان بعد تعرّضه لعملية إطلاق نار، فيما تمكّن منفذ عملية إطلاق النار من الانسحاب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    الحوت يُعلّق على تخفيض رحلات "الميدل إيست".. هل من استهداف للمطار؟
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: نمرّ في ظرفٍ قد يُحدّد معالم الشرق الأوسط بشكل مختلف
    سلطنة عمان
    سلطنة عُمان تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان فورًا

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
    مطار رفيق الحريري الدولي
    الحوت يُعلّق على تخفيض رحلات "الميدل إيست".. هل من استهداف للمطار؟