قائد الجيش يبحث تطورات الجنوب مع وفد أميركي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، بحضور ملحق الدفاع الأميركي العقيد Aimee Mowry.

وتناول البحث بين قائد الجيش والوفد الأميركي، الأوضاع العامة في البلاد وأوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى التطورات على الحدود الجنوبية.

يأتي ذلك على وقع تجدد القصف المتبادل على الحدود الجنوبيّة، بشكل متكرر، اليوم الجمعة، حيث شنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ قصفًا مدفعيًا استهدف قرى عدّة بالقذائف الفوسفورية.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، عن استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان. كما أصيب حارس في “مستوطنة “مرغليوت” عند الحدود مع لبنان بعد تعرّضه لعملية إطلاق نار، فيما تمكّن منفذ عملية إطلاق النار من الانسحاب”.