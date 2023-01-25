قائد الجيش يحذر: هذه الأزمة هي الأخطر!

أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون، ان “الجيش واجه تحديات كثيرة وصمد لكن هذه الأزمة هي الأخطر”.

وخلال اطلاق الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع السفارة الأميركية برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن، في بيت الأمم المتحدة في الاسكوا، شكر عون “الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لمبادرتها وأشكر كل من سعى لانجاز هذا المشروع لدعم الجيش الذي سيبقى صامدا وجاهزا للتضحية”.

وخلال إطلاق البرنامج الإنمائي، أعلنت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، “موافقة الكونغرس الاميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من المساعدة الامنية لقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني”.

وأكدت شيا، أن “المدفوعات سوف تعطى بموجب القانون الاميركي أي مئة دولار شهرياً لمدة ستة اشهر لمبلغ اجمالي بقيمة اثنين وسبعين مليون دولار”.

وأشارت شيا خلال اطلاق برنامج دعم عناصر الجيش والقوى الأمن الداخلي إلى، أنه “يقع على عاتق الحكومة اللبنانية دفع رواتب جنودها وقواها الامنية”.