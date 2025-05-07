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قائد الجيش يستقبل السفيرين التونسي والباكستاني

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 5:53 مساءً
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السفير التونسي بوراوي الإمام، يرافقه العميد قيصر صفطة

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السفير التونسي بوراوي الإمام، يرافقه العميد قيصر صفطة

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفير التونسي بوراوي الإمام، يرافقه العميد قيصر صفطة.

كما استقبل السفير الباكستاني سلمان آثار، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكذلك، استقبل الأب فادي تابت والأب عمر الهاشم، وتناول البحث شؤونا مختلفة.

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