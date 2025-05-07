قائد الجيش يستقبل السفيرين التونسي والباكستاني

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفير التونسي بوراوي الإمام، يرافقه العميد قيصر صفطة.

كما استقبل السفير الباكستاني سلمان آثار، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكذلك، استقبل الأب فادي تابت والأب عمر الهاشم، وتناول البحث شؤونا مختلفة.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام يرافقه العميد قيصر صفطة، كما استقبل السفير الباكستاني في لبنان Salman Athar، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كذلك استقبل الأب فادي تابت والأب عمر الهاشم، وتناول البحث… pic.twitter.com/b19UKa1uDz — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 7, 2025