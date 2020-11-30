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قائد فيلق القدس زار لبنان حاملاً رسالة إلى نصر الله

منذ 20 دقيقة
نصر الله

نصر الله

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ذكرت قناة “العربية” نقلا عن صحيفة “لوريان لوجور” أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أجرى زيارة سرية إلى لبنان ونقل رسالة لحزب الله بعدم تصعيد الموقف العسكري مع إسرائيل.

وطلب قاآني من الامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله عدم استفزاز إسرائيل، وشدد على عدم إعطاء ذريعة لعمل إسرائيلي.

وكان قائد فيلق القدس، اسماعيل قاآني، قد ندد بعملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، مؤكدا أن مرتكب العملية لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.

وقال اسماعيل قاآني، إن “العدو لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.. موت إسرائيل قريب، وهذه آخر أنفاس متنمري العالم واللصوص الدوليين”.

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