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قائمقام البقاع الغربي: لإقفال دائرة التنظيم المدني

منذ ساعة واحدة
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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قرر قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، “إقفال دائرة التنظيم المدني في البقاع الغربي اعتبارا من اليوم حتى صباح الخميس في 12 الحالي، على أن يتولى قسم الصحة في البقاع الغربي متابعة أوضاع الموظفين وإجراء الفحوص اللازمة لهم ويلتزم موظفو دائرة التنظيم المدني في البقاع الغربي الحجر المنزلي طيلة فترة الإقفال إلى حين صدور نتائج الفحوص.

وذلك بعد أن تبين أن أحد الموظفين في دائرة التنظيم المدني في البقاع الغربي أصيب بكورونا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على صحة الموظفين وسلامتهم وبناء على توجيهات محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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