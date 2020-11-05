قائمقام البقاع الغربي: لإقفال دائرة التنظيم المدني

قرر قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، “إقفال دائرة التنظيم المدني في البقاع الغربي اعتبارا من اليوم حتى صباح الخميس في 12 الحالي، على أن يتولى قسم الصحة في البقاع الغربي متابعة أوضاع الموظفين وإجراء الفحوص اللازمة لهم ويلتزم موظفو دائرة التنظيم المدني في البقاع الغربي الحجر المنزلي طيلة فترة الإقفال إلى حين صدور نتائج الفحوص.

وذلك بعد أن تبين أن أحد الموظفين في دائرة التنظيم المدني في البقاع الغربي أصيب بكورونا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على صحة الموظفين وسلامتهم وبناء على توجيهات محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة”.