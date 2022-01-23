قاسم حدرج لصوت الناس: الزيارة الكويتية الى لبنان "غارة" ويحاولون العودة الى لبنان بالتهديد

اعتبر المستشار في العلاقات الدبلوماسية والدولية قاسم حدرج أن “المؤشرات تدلّ ان هناك ما يضغط ومن يضغط على الرئيس سعد الحريري لعدم خوض الانتخابات النيابية وهذا ما كشفه ايضا جنبلاط الذي توجّه لأوّل مرّة للسعودية بالقول ان الحصار على لبنان والحريري ليس لصالح لبنان”.

وقال حدرج في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لماذا لم يعلن الحريري موقفه فور وصوله الى لبنان؟ كي يضع بري وجنبلاط ومحبّيه في الواجهة امام السعودية”.

ورأى ان “من غدر بسعد الحريري في الـ2018 هي القوات اللبنانية واليوم من يزاحم الحريري على ارثه النيابي هو القوات اللبنانية “.

وردا على اتهام حزب الله باغتيال الشهيد محمد شطح، قال: “المشكلة كانت بين محمد شطح وفؤاد السنيورة اذ اصرّ الشطح على كشف مصير الـ11 مليار فأيّ مصلحة لحزب الله باغتياله؟”.

وعن انكفاء الحريري وغيره عن الترشح، ومواقف الرئيس نبيه بري في هذا الاطار، قال حدرج:”بمستوى الازمات التي تهدد لبنان والفشل المتراكم “ان شاء الله حتى بري ما يترشح ولا يترشح اي احد منهم”.. وميقاتي اختبأ وراء الثنائي الشيعي لعدم عقد جلسات حكومة اذ ليس لديه ما يقدمه الا المفاوضات مع صندوق النقد”.

واعتبر ان “ازمات لبنان كلها سببها سياسات الدول العربية التي استصغرت لبنان وكان من الاجدى ان يقول رئيس الجمهورية اللبناني اننا نمد يدنا الى كلّ الدول التي من مصلحتها مدّ اليد لنا من ايران الى الصين وروسيا وغيرها بدلا من استجداء الدول العربية”.

وعن تدخل حزب االله في اليمن، قال: “ليس لنا تواجد عسكري في اليمن بل ندعم الشق الانساني لما يحصل اذ هناك مأساة انسانية هناك واطفال تموت كلّ 3 دقائق”.

وردا على اسئلة حول علاقة لبنان بالازمة اليمنية، قال: “ما علاقة بعض اللبنانيين بالثورة السورية؟”.

واعتبر حدرج ان “الزيارة الكويتية الى لبنان “غارة” مغلفة بعبارات جميلة.. مضمونها املاءات ان لم تنفذوها سنمارس حصارا اكثر قساوة على لبنان وهم يحاولون العودة الى الساحة اللبنانية من خلال التهديد”.

وتابع: “وزير الخارجية الكويتي تحدث بداية عن عدم تدخل الدول العربية في الشأن الداخلي اللبناني فيما 1559 و1701 شأن لبناني اذ ان الحكومات اللبنانية اعتبرت سلاح حزب الله سلاح مقاومة وهذا ما قاله عون امام الامم المتحدة كما جبران باسيل”.

واضاف: “الـ1701 يطبقه لبنان وتنتهكه اسرائيل الاف المرات وعلى الدول العربية فرض تطبيق القرار على اسرائيل”.

واردف: ” تطبيق الـ1559 وصفة للحرب الاهلية وفخّ تحاول الدول العربية ايقاع لبنان فيه”.

ورأى ان حزب الله ضعفه في فائض قوته .

وعن النأي بالنفس قال: “نحن مع النأي بالنفس في التطبيق شرط المعاملة بالمثل “.