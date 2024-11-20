قاسم: خطواتنا الداخلية ستكون تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية

أكد الامين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ، في كلمة متلفزة، ان “الكلام للميدان والنتائج مبنية على الميدان بقسميه في البر وعبر قصف الصواريخ والمسيرات ولدينا القدرة على الاستمرار لمدة طويلة، معلنا انه “لا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا ونحن رجال الميدان”.

وكشف قاسم ان “الحزب تسلم الورقة التي تبحث في المفاوضات ودرسناها وأبدينا ملاحظاتنا عليها”، وقال : نحن استلمنا ورقة المفاوضات وقرأناها جيدا وأبدينا ملاحظات عليها ولدى الرئيس نبيه بري ملاحظات كذلك وهي متناغمة ومتوافقة وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الاميركي وتم النقاش فيها بالتفصيل. ونحن قررنا عدم التكلم عن مضمون الاتفاق ولا عن ملاحظاتنا”.

أضاف :” تفاوضنا تحت سقفين، وقف العدوان بشكل كامل وشامل وحفظ السيادة اللبنانية أي لا يحق للعدو أن ينتهك ويقتل ويدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة”

وتابع :”أعددنا لمعركة طويلة ونحن نتفاوض الآن ولكن ليس تحت النار لأن إسرائيل أيضا تحت النار”.

وقال :”قررنا أن يسير مسار الميدان الذي يسير بشكل تصاعدي مع مسار المفاوضات. وقررنا أن نكون أهل احدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة.

وحيا قاسم “المجاهدين في الميدان، وأهلنا الشرفاء الذين يلتفون حولنا وهذا نموذج يحصن المقاومة ويجعلها اقوى في مواجهة التحديات”.

وأكد قاسم ” نحن أمام خيارين إما السلة أو الذلة وهيهات منا الذلة”. وقال :” سنبقى في الميدان وسنقاتل مهما ارتفعت الكلفة والكلفة ستكون مرتفعة على العدو أيضا”.

وكان الشيخ قاسم ،استهل كلمته بالاشارة الى انه “مر أسبوع على أربعين أخي الحبيب السيد هاشم صفي الدين وهو رفيق الدرب في هذه المسيرة الإلهية المقاومة، وقال :” عرفت السيد هاشم صفي الدين رساليا أصيلا مثقفا واعيا وهادفا . لقد كنت عضدا للسيد نصر الله وكنت حاضرا في الميدان دائما ولقد خسرناك وربحت”.

وتحدث عن استشهاد مسؤول العلاقات الاعلامية في “حزب الله ” الحاج محمد عفيف النابلسي الذي “إستشهد في ميدان الإعلام المقاوم على طريق القدس والتحرير، وقال :”الحاج محمد عفيف أيقونة إعلامية متابع ومثابر وهو صاحب رؤية استراتيجية وإلمام واسع.الحاج محمد عفيف سد ثغرة إعلامية مهمة بمؤتمراته الصحافية من أجل فضح العدو وتبيان انجازات المقاومة وليرد على الافتراءات التي كانت تكال على المقاومة”.

وأكد ان “الحاج محمد عفيف، أغاظ العدو كثيرا ولذا اغتاله خافوك فقتلوا الجسد لكنهم لن يتمكنوا من قتل روح المقاومة”، وقال : “الحاج محمد عفيف استشهد في منطقة رأس النبع يعني أن العدو اعتدى عليه في العاصمة وهو في موقع الإعلامي المدني الذي من المفترض أن يكون محميا في مثل هذه الحالات”.

أضاف :العدو لم يكتف بالاعتداء على رأس النبع بل اعتدى أيضا على مار الياس وزقاق البلاط في قلب العاصمة بيروت، لذا لا بد أن يتوقع بأن يكون الرد على وسط تل أبيب

لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو “الإسرائيلي” إلا وأن يدفع الثمن في وسط تل أبيب.

وشكر قاسم كل من عزى بشهادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن هنأ بتعيين الأمين العام الجديد”.

وأكد قاسم “حرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة آخذين في الاعتبار الظروف في لبنان”، وقال :”يشرفنا أن نكون من القلة الشرفاء الذين دعموا غزة مع العراق واليمن وإيران بينما العالم كله يتفرج.

أضاف :”صحيح أن الإصابات مؤلمة وموجعة لكن لدينا الكثير من الكوادر من أولي البأس الشديد”.

وعن مسار الاتفاق، لوقف اطلاق النار، وقال :”كنا قد وافقنا سابقا على طرح بايدن – ماكرون على قاعدة أنه يمكن إنهاء الحرب لكنهم اغتالوا الأمين العام”.

وكشف قاسم “ان الحزب مر في حالة ارباك لمدة 10 أيام بعدها استعدنا عافيتنا في كل المجالات بعد اغتيال أميننا العام السيد حسن نصر الله”. وقال :”بعد شهرين من الحرب على لبنان النتيجة هي صمود أسطوري للمقاومة”.

ولفت الى ان “المقاومة ليست جيشا ولا تمنع جيشا من التقدم بل تقاتل الجيش حيث تقدم، معتبرا ان “المقاومة تعمل لقتل العدو ومنع استقرار احتلاله وقدمنا نموذجا استثنائيا في هذه المواجهة”.

واضاف قاسم: لا أحد يستطيع أن يضمن ما إذا كان سيؤدي الاتفاق إلى وقف لإطلاق النار لأنّه مرتبط بالردّ الإسرائيلي والاتفاق مرتبط بوقف العدوان وبسيادة لبنان”.

وختم قائلا: نعيم قاسم: سنبني معاً بالتعاون مع الدولة والدول التي ستُساعد في إعادة الإعمار وسنقدم مساهمتنا لانتخاب رئيس بالطريقة الدستورية وستكون خطواتنا السياسية تحت سقف الطائف وسنكون حاضرين في الميدان السياسي لنبني ونحمي