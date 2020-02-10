قاسم سليماني عابر الأوطان يمتحن أطفال مدارس المهدي في لبنان!!

أخيراً، حلّ طيف الراحل قاسم سليماني في مدارس المهدي في لبنان، لا ليمتحن ذكاء تلامذتها، بل ولاءهم لإيران الخمينية، علّهم يسيرون على نهج القائد الكبير، ويصيرون مثله “شهداء” المستقبل.

هذا ما تثبته صورة مسابقة لتلامذة تلك المدارس، يتداولها الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. والمسابقة تضمنت أسئلة عن الراحل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. ولم ينتبه القيّمون إلى أن الأسئلة المطروحة على التلامذة، تجيب عليها سلفاً صورة سليماني المطبوعة على ورقة المسابقة. وهكذا، لا يخطئ أي تلميذ في إجابته على الأسئلة عن “عابر الأوطان” مزيل حدودها المصطنعة، لأن الخطأ مع أمثال سليماني رجسٌ من عمل الشيطان.

صورة المسابقة

نص المسابقة:

بعد الاستماع جيداً للمرسلة المسموعة عن “عابر الأوطان” (وهذا يعني أن المسابقة مرفقة بتسجيل صوتي يشرح للتلامذة فضائل سليماني على خلق الله أجمعين) أجب عن الأسئلة التالية:

– من المقصود بعابر الأوطان؟

– اختر الإجابة الصحيحة: ولد قاسم سليماني في: قم، أم طهران، أم كرمان.

– متى عُيّن قائد فيلق الفجر؟

– متى منحه الخميني وسام الحرس الثوري؟

– متى استشهد بغارة أميركية؟

– حدّد صفتين لسليماني، مبدياً رأيك بشخصيته.

– ضع الكلمات المناسبة في الفراغات: لم يُعرف عن سليماني ….. خلف مكتب، فدأب على العمل العسكري الميداني طوال ….. عاماً. تارة تراه في العراق، وتارة في ….. يدك آخر معاقل داعش، وحيثما مرّ يحقق ….