قاسم هاشم: الاعتداء على كوكبا يؤكد محاولات العدو توسيع عدوانه

أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح أن “الاعتداء الذي تعرضت له بلدة كوكبا ومحيطها والطريق الرئيسية والدولية، وان كان للمرة الأولى منذ بدأ العدوان على غزة والجنوب، ليس مستغربا فالطبيعة العدوانية للعدو الصهيوني لا تقف عند حدود جغرافية، وما حصل اليوم يؤكد محاولاته توسيع اعتداءاته لاستفزاز لبنان والمقاومة ولهروب حكومة الكيان من ازماتها”.

أضاف: “الأهم بعد الاعتداءات التي تتوسع يوما بعد يوم، ان ينتبه البعض في الداخل الى مواقفهم، والابتعاد عن التجاذبات او أي سجال داخلي حول نوايا العدو والذي لا ينتظر أي ذريعة، لأنه يضع لبنان دائمًا على منظار التصويب والاستهداف، وان مصلحة لبنان اليوم التمسك بعوامل القوة التي تعتبر عامل الردع الوحيد لحماية لبنان من أي مغامرة واسعة للعدو الاسرائيلي”.

واعتبر ان “زيارات الموفدين وغاياتهم الأساسية حماية الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة بمستوطناتها ومستوطنيها، ما هي الا الدليل ان قوة المقاومة، هي التي تردع العدو، ولهذا يعيش القلق من القادم من الأيام اذا ما تطورت الأمور اكثر وتبقى مصلحة بلدنا وحمايته وتحصينه الأولوية، التي تستوجب وحدة موقف داخلي في اللحظة الدقيقة والمصيرية التي يمر بها وطننا والمنطقة”.