قاسم هاشم: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو "سليمان فرنجية"

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أن “الاستحقاق الرئاسيّ ما زال في الأولوية والموعد المقرر لسفراء اللجنة الخماسية للتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أُجّل لأنّه قد يكون استجد أمر ما وسيتشاور السفراء في ما بينهم”.

وأضاف في حديث للـ”LBCI”: “مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية إذ لم يُبحث بعد في التخلّي أو عدمه وإنّنا نختار وفق المعايير إذ حتى اللجنة الخماسية لم تدخل في الأسماء بل في المعايير”.

من جهة أخرى، شدّد هاشم في تصريح بعد زيارته مع وفد من بلدية الفرديس في قضاء حاصبيا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، على “ضرورة إيلاء القطاع الزراعي في قرى العرقوب والمنطقة الجنوبية الحدودية اهتماماً خاصا، في ظل ما تعرّضت له المنطقة من استهداف للمساحة الخضراء حيث تمثل الزراعة مصدر الرزق الأساسي لأبناء المنطقة ليستطيعوا الصمود والتشبث بأرضهم رغم النيات الخبيثة للعدو الاسرائيلي الذي يحاول تحويل المنطقة الحدودية الى أرض محروقة خالية من الحياة، ما يجب مواجهته بخطة وطنية لدعم المزارعين وهذا ما لمسناه لدى وزير الزراعة الذي يبدي دائما حرصه على تقديم كل ما تحتاجه المناطق والقرى الجنوبية لانها تحافظ اليوم على الكرامة الوطنية”.

واعتبر أن “مسؤولية الحكومة أن تكون حاضرة لتلبية متطلبات القطاع الزراعي في الجنوب على كل المستويات وأن تكون هناك مواكبة سريعة لتعويض المزارعين الخسائر التي خلفها العدوان الاسرائيلي المستمر. فما يمارسه من همجية ينم عن حقد لا يوفر شيئا”.