قاصر تتعرض للابتزاز… وقوى الأمن تناشد

وردت شكوى إلى شعبة العلاقات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة لها، حول تعرّض فتاة قاصر للابتزاز والتهديد بنشر صور غير لائقة عائدة لها، وذلك من قِبَل مشغّل إحدى الصفحات على تطبيق “فايسبوك”.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصّل إلى تحديد هوية المشتبه به، حيث كمنت له إحدى دوريات المكتب المذكور وتمكّنت من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف أنّه التقط صوراً حميمة للضّحيّة عبر تطبيق “فايسبوك”، ومن ثم قام بتهديدها بنشر الصور في حال لم تسلّمه مبلغ /1000/ دولار أميركي.

أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.