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قاضٍ يعتكف.. "القضاء بحالة موت سريري في لبنان"

4 - نوفمبر - 2021
القضاء

القضاء

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أعلن القاضي شادي قردوحي في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”، اعتكافه عن حضور جلسات محكمة الجنايات، كاشفًا عن مخالفات قضائية كبيرة. وجاء في المنشور:

“أنا القاضي شادي قردوحي أعلن اعتكافي عن حضور جلسات محكمة الجنايات المنتدب لها لحين مراعاة احكام القانون وعدم التمييز بين ضعيف ونافذ اذا ان ضعيفاً ارتكب جرم سرقة دراجة نارية نحكمه بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات فيما متهم بجناية قتل قد يفلت من العقاب بسبب نافذ أو نفوذ مستتر… القضاء بحالة موت سريري في لبنان، الانتفاضة القضائية يجب أن تتحول الى ثورة قضائية لاجتثاث الفاسدين”.

وأضاف: “اليوم نزلت عن قوس محكمة الجنايات في روميه وقاطعت الجلسات لأنني وصلت الى حالة “القرف” اذ أن القانون ممنوع تطبيقه بحق أصحاب النفوذ حتى في جنايات القتل العمد”.

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