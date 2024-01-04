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قاطيشا: "إسرائيل" تريد حربًا حاسمة على قاعدة "غالب أو مغلوب"

منذ 7 ثواني
وهبي قاطيشا

وهبي قاطيشا

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اعتبر النائب السابق وهبي قاطيشا أنّ عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري فتحت باب الاغتيالات بين حزب الله وإسرائيل بعيدًا عن الحرب الدائرة في الجنوب منذ أشهر، متخوفًا من أن تتحول الاشتباكات جنوبًا إلى حرب شاملة في أي لحظة، نتيجة الاستفزازات الإسرائيلية للبنان أو نتيجة أي تصعيد من قبل الفريقين.

وقال قاطيشا، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إنّ الحرب الشاملة فُتحت وإسرائيل لا تقبل بحرب استنزاف طويلة لأنها مكلفة، وهي تريد حربًا حاسمة على قاعدة “غالب أو مغلوب”، مشيرًا إلى الضغط الذي يمارسه المستوطنون على سلطات تل أبيب لإنهاء المعارك مع حركة حماس في غزة ومع حزب الله في الشمال.

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