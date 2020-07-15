قاموا بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص… فوقعوا بقبضة الأمن

توقيف
توقيف

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ضبطت دوريات من المديرية العامة في بعلبك، طرابلس، طبرجا والنبطية كلا من اللبنانيين: (ق.م.ش) يملك محلا للصرافة، يتداول بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين، و(ع.ر.م)، (م.ر.ح)، (ع.ح.ص)، (ف.ج.خ) و (ح.م.خ) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص.

وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم واحالتهم إلى النيابة العامة المالية وختم المحل بالشمع الأحمر.

وجاء في البيان: “في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة في بعلبك، طرابلس، طبرجا والنبطية كلا من اللبنانيين:

(ق.م.ش) يملك محلا للصرافة، يتداول بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين.
(ع.ر.م)، (م.ر.ح)، (ع.ح.ص)، (ف.ج.خ) و (ح.م.خ) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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